Президент Чада считает атаку на президентский дворец покушением на его жизнь

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Республики Чад Идрис Деби в пятницу заявил, что недавнее нападение на президентский дворец, проводилось с целью убить его.

"Участники этой тщетной атаки хотели уничтожить меня, но в итоге их уничтожили доблесть, бдительность и мужество Президентской гвардии", - написал президент Чада в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В среду вечером группа людей напала на президентский дворец, при обороне которого один солдат погиб и трое получили ранения, пишут французские СМИ. Президентская гвардия ликвидировала 18 нападавших, шестеро участников атаки находятся под стражей.

Президент подчеркнул, что виновные ответят за содеянное по всей строгости закона. Кроме того, он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.