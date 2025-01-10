В Ростовской области силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили и подавили средствами РЭБ 16 украинских беспилотников над Ростовской областью в пятницу, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия", - говорится в сообщении в телеграм-канале врио главы региона.

Повреждения получили несколько строений в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения украинского дрона. Выбиты стекла, посечены фасады и кровли в семи жилых домах и школе. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил Слюсарь.