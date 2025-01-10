Открытое горение на промпроизводстве в ростовском селе после атаки БПЛА ликвидировано

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Открытое горение на промпроизводстве ликвидировано на площади 2 тыс. кв. метров в селе Крым Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"По состоянию на 07:13 в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 07:35 полная ликвидация пожара", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

Ранее сообщалось об атаке 16 дронов на регион, повреждения были выявлены в частных домах.