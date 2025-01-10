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В Минобороны РФ оценили потери ВСУ на курском и харьковском направлениях за неделю в более чем 2,8 тыс. военных

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Армия Украины за неделю потеряла свыше 2,8 тыс. военнослужащих на курском и харьковском направлениях, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевые бронированные машины. Уничтожены 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в течение недели группировка "Север" продолжала уничтожение формирований ВСУ в Курской области.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, танковой, шести механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Отразили две контратаки противника", - сообщили в министерстве.

По его данным, на харьковском направлении нанесены удары по подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 января 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны Курская область
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