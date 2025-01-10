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Минобороны РФ сообщило об отражении четырех контратак ВСУ в Курской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по семи бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили четыре контратаки в Курской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области.

По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 23 населенных пунктов Курской области и в районах шести населенных пунктов Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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