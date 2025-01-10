Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 января снизится на 2,3%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 15 января снизится на 2,3%, до 4245 рублей с 4346,1 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до 2542,9 рубля с 2220,1 рубля за тонну, на кукурузу - до 4436,4 рубля с 4366,5 рубля за тонну.

Предыдущие ставки будут действовать всего два дня - 13 и 14 января.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,2 за тонну на пшеницу ($240,8 за предыдущий период), $204,7 - на ячмень ($199,4), $231,7 - на кукурузу ($229,9).

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.