Норма об обязательном размещении детей в самолетах рядом с родителями заработает в конце января

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Приказ Минтранса РФ, включающий норму об обязательном размещении детей на борту самолета рядом с родителями, зарегистрирован Минюстом.

Документ размещен на портале правовой информации в пятницу. Он вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Согласно документу, авиакомпании будут обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их лицам соседние места на борту (в одном ряду и не разделенные проходом) без дополнительной платы. При этом выбрать такие места бесплатно смогут сами пассажиры при регистрации.

Также приказом уточняются правила перевозки детей от 2 до 12 лет, являющихся гражданами РФ. В том числе четко формулируется обязанность авиакомпаний предоставлять им скидку 50% на перелеты внутри страны. Правило не распространяется на тарифы первого класса, а также субсидируемые и "плоские" тарифы, следует из документа.

Действующая норма о бесплатной перевозке ребенка до 2 лет без предоставления ему отдельного от взрослого места на внутренних рейсах и со скидкой не менее 90% - на международных, остается в силе. Если же сопровождающее лицо попросит для такого ребенка отдельное место, заплатить за него придется по правилам, предусмотренным для детей от 2 до 12 лет.

В остальных случаях авиакомпании наделяются правом самим определять размер скидки.

В конце декабря Путин поручал правительству урегулировать вопрос с льготами на авиабилеты для многодетных семей. По итогу было принято решение предоставлять скидку 50% на перелеты для всех детей до 12 лет, независимо от их количества в семье, сообщал вице-премьер Виталий Савельев.

Несколько авиакомпаний позднее объявили о введении таких скидок, но только на внутрироссийских рейсах, среди них - "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии". О предоставлении скидки 20% на билеты за границу сообщала Red Wings. По словам главы Минтранса Романа Старовойта, всего с начала года скидки ввели 23 российские авиакомпании, которые перевозят более 95% всех пассажиров.