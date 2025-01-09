Минтранс РФ пообещал ввести обязательное размещение детей вместе с родителями в самолетах

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ проработал вопрос об обязательном размещении детей вместе с родителями на борту самолетов, соответствующие изменения в федеральные авиационные правила будут зарегистрированы в январе, сообщил глава ведомства Роман Старовойт на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

"По результатам вашего поручения, Владимир Владимирович, данного по итогам Государственного совета по вопросам семьи, также проработали вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна. Эта норма, наравне с условием про 50%-ю скидку (на перевозку детей до 12 лет - ИФ), учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. Изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января", - сказал Старовойт.

В конце декабря Путин поручал правительству урегулировать вопрос с льготами на авиабилеты для многодетных семей. По итогу было принято решение предоставлять скидку 50% на перелеты для всех детей до 12 лет, независимо от их количества в семье, сообщал вице-премьер Виталий Савельев.

Несколько авиакомпаний позднее объявили о введении таких скидок с января, но только на внутрироссийских рейсах, среди них - "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии". О предоставлении скидки 20% на билеты за границу сообщала Red Wings. По словам Старовойта, всего с начала года скидки ввели 23 российские авиакомпании, которые перевозят более 95% всех пассажиров.