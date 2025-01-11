Небольшое землетрясение произошло в Сочи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Небольшое землетрясение произошло в центре Сочи 11 января, сообщили "Интерфаксу" в ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН".

"Землетрясение произошло в Сочи на глубине 5 км в 4:47 мск субботы", - сказал дежурный ведомства.

Он уточнил, что магнитуда землетрясения составила 3,5.

"В эпицентре было 2-3 балла. В Сочи ощущали 2 балла. Это было в 10 км на северо-восток от Сочи, 2,3 км - западнее Красной Поляны (горный поселок в Сочи - ИФ) и примерно 4 км от Туапсе", - сказал представитель сейсмологической службы.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Сочи агентству сказали, что землетрясение никак не повлияло на жизнеобеспечение города-курорта. "Разрушений и пострадавших нет. Все службы работают в прежнем нормальном режиме", - сказал собеседник.

Между тем, в соцсетях сочинцы сообщают о сильных толчках, которые ощущались в центре Сочи и поселке Кудепста.