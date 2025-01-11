Новое небольшое землетрясение произошло в Сочи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новое землетрясение произошло в Сочи вечером в субботу, сообщила "Интерфаксу" руководитель сейсмической службы Сочи Елена Карпович .

"Примерно в 20:45 мск в Сочи произошло небольшое землетрясение. Пока приборы не обработали точную силу толчка", - сказала Карпович.

По ее словам, произошло повторение утреннего землетрясения.

"Приблизительно землетрясение произошло в том же месте, как и ранним утром субботы, на глубине 5 км", - пояснила руководитель сейсмической службы.