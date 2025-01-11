Минобороны РФ сообщило об авиаударе по подразделениям ВСУ в Курской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по бронетехнике и личному составу украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Также Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в Донецкой народной республике и Харьковской области.

В районе Дзержинска (ДНР) операторами дронов отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии "Южной" группировки войск была выявлена позиция миномета ВСУ, сказали в министерстве.

"Минометный расчет, укрывавшийся в подвальном помещении одного из полуразрушенных частных домов, был уничтожен прямым попаданием артиллерийского снаряда благодаря корректировке огня артиллерии с помощью разведывательного дрона", - говорится в его сообщении.

По данным Минобороны РФ, в Харьковской области разведчики группировки войск "Север" обнаружили замаскированную огневую позицию расчета миномета одного из подразделений ВСУ.

"После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов", - сообщили в ведомстве.