Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 50,8 тыс. военнослужащих

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области превысили 50,8 тыс. военных, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50 840 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 240 военных. Уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на курском направлении, сообщили российские военные, армия Украины потеряла 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1 521 боевую бронированную машину, 1 445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.