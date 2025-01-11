Житель ЛНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской народной республике задержали жителя региона по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили журналистам в УФСБ по ЛНР.

В нем отмечается, что житель ЛНР, бывший гражданин Украины подозревается в сборе и передаче Службе безопасности Украины данных о дислокации подразделений российской армии.

"Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ по ЛНР.