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Гражданин Румынии задержан в Сочи по подозрению в сборе данных о ПВО региона

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ объявила о задержании гражданина Румынии 2002 года рождения, по заданию спецслужб Украины собиравшего и передававшего Киеву информацию о средствах ПВО Сочи.

"Взамен спецслужбы Украины пообещали гражданину Румынии, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в добровольческое формирование ВСУ для участия в боевых действиях против нашей страны", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж".

Сочи Румыния Украина ФСБ Краснодарский край
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