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В Госдуме заявили, что предотвратить бытовые утечки газа могут только средства контроля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Только установка в жилых домах специальных средств технического контроля - газоанализаторов - может предотвратить утечки газа, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"Мне было абсолютно очевидно, что принятые (в 2023 году - ИФ) поправки об осмотре газового оборудования (газораспределительными организациями - ИФ) ситуацию никак не улучшат. Предотвратить утечки могут только инструментальные средства контроля - газоанализаторы. И, кстати, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный это поддерживает", - сообщила Разворотнева.

По ее словам, "пока из-за передачи функций проверки фактически монополисту произошел только серьезный рост цен на эти услуги".

"Кроме того, выяснилось, что в трети домов страны этого монополиста просто нет, там нет централизованной поставки газа, они (жители домов - ИФ) используют баллоны. И кто там должен заниматься проверками - непонятно", - сказала депутат.

Она отметила, что "был принят в первом чтении законопроект, который возвращает возможность рыночного выбора компании по осмотру внутридомового газового оборудования для таких домов (без централизованного поставщика) и для индивидуальных домов".

"К второму чтению еще предлагалась поправка - отказаться от заключения договора между ресурсоснабжающей организацией и собственниками, а сделать это априори частью договора на поставку газа. И ввести некую надбавку за проверки газа в тариф, о чем я тоже постоянно говорю. Тогда стоимость проверки будет под контролем ФАС", - подытожила Разворотнева.

Госдума ФАС Светлана Разворотнева Павел Завальный
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