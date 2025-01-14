Заболеваемость гриппом: ждать ли новой эпидемии?

Академик РАН Александр Чучалин рассказал о ситуации с гриппом и о методах защиты от вируса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Многочисленные сообщения на медицинские темы вновь пестрят информацией о случаях заболевания гриппом. Что это, новая эпидемия или сезонная волна? На эту тему наш обозреватель Вячеслав Терехов беседовал с академиком РАН, широко известным врачом-пульмонологом Александром Чучалиным.

Новая волна гриппа

- Опять нас пугают сообщениями о надвигающейся новой волне гриппа, который якобы в течение суток переходит в очень серьезную и сильную пневмонию. Насколько оправданы эти страхи?

- Сразу хочу сказать, что в течение суток грипп не приводит к развитию пневмонии.

- Но опять только и слышишь: грипп, грипп, грипп. Сколько у него видов?

- Грипп – хорошо изученная инфекция. Вспомните, в 2009 году была пандемия гриппа под названием, на жаргонном термине, "свиной грипп" - H1N1. Потом появился так называемый птичий грипп - H5N1. Известны еще несколько разных подтипов.

А при гриппе самое опасное то, что где-то между третьими и пятыми днями заболевания развиваются осложнения. Самым грозным осложнением является развитие геморрагической пневмонии (воспаление легочной ткани с большим количеством эритроцидов - ИФ) и геморрагический шок (патологический процесс, связанный с острым и массивным кровотечением – ИФ). У человека появляются признаки острой дыхательной недостаточности. И плюс к этому развивается так называемое шоковое легкое, или научный термин – респираторный дистресс- синдром (крайне тяжелое проявление дыхательной недостаточности, сопровождающееся отеком легких - ИФ).

Три вида лечебных профилактик

- Собственно говоря, сама стратегия лечения любого вирусного заболевания складывается из трех профилактик. Первая – не допустить заболевания. Но как не допустить? На этой стадии вакцина выходит на первое место. Вакцинация является эффективным методом, который, если не предотвратит развитие вирусного заболевания, то по крайней мере сильно ослабит его течение.

Есть химия-профилактика - это применение определенных антивирусных препаратов, которые затормаживают размножение вируса в организме человека. Такими препаратами являются на нашем рынке импортный "Тамифлю" и наш отечественный препарат "Ингавирин". Эти два препарата используются с профилактической целью. Например, кто-то в семье заболел гриппом. Все члены семьи, которые имеют контакт с этим заболевшим, могут применять эти препараты с профилактической целью, чтобы к ним грипп не пришел.

Вторичная профилактика: если болезнь случилась, то не дать ей приобрести формы, осложняющие жизнь человека и проводящие к серьезным поражениям легочной ткани с развитием геморрагического синдрома, – то, о чем я говорил, геморрагический шок, развитие респираторного дистресс- синдрома и т. д. и т. д. Это серьезное заболевание. Если человек заболел гриппом, то он, собственно говоря, должен сделать максимум для того, чтобы болезнь не перешла в тяжелые формы основного заболевания.

В этом плане обязательно принимаются антивирусные препараты, вот те, которые я назвал – "Тамифлю" и "Ингавирин", но уже не в профилактической дозе , а в лечебной. Врачи должны подсказывать, правильно вести, учитывать индивидуальную реакцию человека и т. д. Тем не менее, если появляются серьезные симптомы, такие как кровохарканье, нарастает отдышка, падает насыщение крови кислородом – это называем сатурацией, и т. д. –то это серьезные признаки, и нельзя им дать развернуться и перейти в серьезную проблему.

Лечение в домашних условиях?

Критическая профилактика – когда у человека, к сожалению, болезнь приобрела жизнеугрожающее течение, то есть развивается дыхательная недостаточность, геморрагический шок, развивается тяжелая вирусная пневмония и т. д. Таких больных дома лечить нельзя. Они должны поступать в больницы, где имеются специальные палаты интенсивной терапии или отделения интенсивной терапии. Потому что эти люди, помимо лекарственной терапии, нуждаются в кислородной поддержке, в респираторной поддержке – кислород, другие медицинские газы, неинвазивная вентиляция легких (вариант респираторной поддержки без использования носовых или лицевых масок и шлемов – ИФ). Естественно, в более тяжелых случаях прибегают и к искусственной вентиляции легких. Вот в этом отношении болезнь наиболее трагична, и считается, что высокопатогенные штаммы H5N1, к сожалению, наиболее агрессивные.

- Грядет новая пандемия?

- В Соединенных Штатах Америки ведется тщательный контроль, с помощью специальной системы мониторинга. Первые такие пациенты были зарегистрированы поздней осенью в Мексике, затем несколько случаев были отмечены и в Соединенных Штатах Америки. Но характер эпидемии, характер пандемии, к счастью, пока эта инфекция не получила. Та информация, которая официально циркулирует, - это штаммы H1N1, как бы отголоски той вспышки. Иногда это называют "калифорнийский штамм".

Поэтому главное средство борьбы - это первичная профилактика, если уже заболел – вторичная и, если болезнь приобрела тяжелый характер, не тянуть, не откладывать, а нужно поступать в специализированные лечебные учреждения, которые оснащены современными методами респираторной поддержки.

- И все же – как быстро при этом гриппе развивается пневмония?

- Еще раз хочу сказать, что в течение суток грипп не приводит к развитию пневмонии.