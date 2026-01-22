В России вакцина от птичьего гриппа H5N1 проходит клинические испытания на случай пандемии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщил Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзором разработаны высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов гриппа, в том числе H5, вакцина для людей против штамма H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии", - сообщили в ведомстве.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа, проводит мониторинг, дает научную оценку и прогнозирует развитие ситуации с заболеванием. Ежегодно анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, контактирующих с птицами. Кроме того, "Вектор" проверяет эффективность диагностических тест-систем и противогриппозных препаратов, используемых в России.