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В атакованном БПЛА Энгельсе возникли проблемы с водоснабжением

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения возникли в городе Энгельсе Саратовской области, подвергшемся атаке беспилотников, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев в своем телеграм-канале во вторник.

"В настоящее время наблюдаются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций. В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено", - написал Исаев.

Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что утром во вторник Энгельс атаковали дроны, повреждено промпредприятие.

По информации Росавиации, временно закрыт аэропорт Саратова.

Саратовская область Энгельс БПЛА водоснабжение
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