Ограничена работа аэропорта Ижевска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщила Росавиация.

Причины ограничений не названы.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что в связи с ограничениями рейсы 6377 и l8-302 из "Шереметьево" и "Домодедово" направлены на запасной аэродром. Рейсы l8-925, l8-305, 6378 в "Пулково", "Домодедово" и "Шереметьево" будут выполнены после отмены ограничений.

Ранее 14 января вводились ограничения в аэропортах Нижнекамска, Казани, Калуги, Саратова и Тамбова, Ульяновска и Пензы.