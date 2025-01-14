Два предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения при атаке дронов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два промышленных предприятия Саратовской области повреждены в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы", - написал глава региона.

"Провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания", - написал Бусаргин.

Ранее Бусаргин сообщил, что утром во вторник Энгельс подвергся атаке БПЛА, повреждено промышленное предприятие.

Занятия в школах двух городов пройдут в дистанционном режиме, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев в соцсети

По информации Росавиации, временно закрыт аэропорт Саратова.