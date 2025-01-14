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Ликвидировано открытое горение на атакованном БПЛА промпредприятии в Саратове

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано на атакованном БПЛА промпредприятии в Саратове, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте", - написал губернатор.

Ранее Бусаргин сообщил, что утром во вторник в результате атак БПЛА были повреждены промышленные предприятия в Саратове и Энгельсе.

Саратов
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