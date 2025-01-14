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Следствие МВД заподозрило в растрате 1,4 млрд рублей банка бывших топ-менеджеров

"Интерфакс" узнал, что речь идет о М2М Прайвет Банке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следственный департамент МВД расследует уголовное дело о растрате более 1,4 млрд рублей российского банка, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

Подозреваемыми по делу проходят "бывшие председатель совета директоров и члены правления одного из российских банков", им вменяют хищение "средств подконтрольного финансово-кредитного учреждения".

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о ПАО "М2М Прайвет Банк". "Среди подозреваемых экс-председатель совета директоров Андрей Вдовин и члены правления Андрей Новиков и Инна Иванова", - отметил собеседник агентства.

По версии следствия, они в 2016 году использовали свое должностное положение для заключения между банком и одним из злоумышленников договора купли-продажи.

"По его условиям, банкир продал подконтрольному учреждению принадлежавшую ему коллекцию старинных монет. При этом использованы фиктивные документы, на основании которых стоимость сделки была завышена более чем в три раза и составила 2 млрд рублей", - заявила Волк.

Задержали подозреваемых оперативники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами из столичной полиции и сотрудниками ФСБ России.

"Двоим фигурантам предъявлено обвинение, им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Предполагаемый организатор противоправной деятельности находится в международном розыске за ранее совершенное преступление", - сообщила представитель МВД.

По делу проведены финансово-аналитическая, комплексная оценочная и искусствоведческая, бухгалтерская и другие экспертизы.

"Специалистами установлено, что стоимость коллекции из 395 монет составляет не более 550 млн рублей", - отметила Волк.

МВД Ирина Волк ФСБ
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