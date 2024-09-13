Банк "Траст" будет работать с активами банкротящегося М2М Прайвет банка

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" стал основным кредитором находящегося в стадии банкротства М2М Прайвет банка, получил 100% кредитной организации в собственность.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Траст" стал единственным владельцем М2М Прайвет банка 11 сентября 2024 года.

"Траст" стал основным кредитором этой кредитной организации, Агентство по страхованию вкладов продолжит выполнять функции конкурсного управляющего, изменения не отразятся на ходе конкурсного производства, сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

"Произошла замена основного кредитора в реестре требований кредиторов М2М Прайвет банка на банк "Траст", что также повлекло смену состава комитета кредиторов М2М Прайвет банка. Решение принято Банком России для продолжения работы с проблемными активами банков, проходивших процедуру финансового оздоровления", - сообщили в АСВ.

М2М Прайвет банк, дочерний банк Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), лишился лицензии в декабре 2016 года. В феврале 2017 года суд признал его банкротом. Функции конкурсного управляющего судом были возложены на АСВ.

АТБ тоже столкнулся с трудностями. ЦБ отправил его на санацию в апреле 2018 года, а через несколько месяц стал его собственником, докапитализировав на 9 млрд рублей. Основными бенефициарами банка до этого являлись Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский, доли в банке также имел фонд East Capital и Международная финансовая корпорация (IFC).

В октябре 2021 года АТБ у Банка России купила казахстанская Pioneer Capital Invest за 15 млрд рублей.

АТБ в 2019 году передал управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС, фонд подконтролен Банку России) проблемные активы на 15,9 млрд рублей. Банк, в частности, уступил права требования по кредитам юрлицам (на 5,9 млрд рублей), индивидуальным предпринимателями и физлицу, а также требования к кредитной организации (на 6,1 млрд рублей к М2М Прайвет банку) и ее акции. Вложения АТБ в акции М2М Прайвет банка составляли 2,3 млрд рублей.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс были переданы непрофильные активы санировавшихся банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка (MOEX: PSKB). В рамках санации АТБ "Траст" задействован не был.