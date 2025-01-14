На бизнесмена завели дело за многомиллионное хищение в рамках гособоронзаказа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Предприниматель подозревается в многомиллионном хищении при выполнении работ на объектах Балтийского флота, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ГВСУ.

По версии следствия, в июне 2022 года "при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства, Минобороны России заключены государственные контракты с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на выполнение работ на объектах Балтийского флота в общей сумме более 215 млн рублей".

"В качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян. В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "на всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества" предпринимателя.