Минобороны РФ пообещало ответ на украинскую атаку ракетами и дронами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что будет дан ответ на ночную попытку Украины атаковать ракетами западного производства и дронами объекты на территории РФ.

"Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - говорится в заявлении министерства.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью Украина попыталась атаковать объекты в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотником.

"В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, еще две украинские крылатые ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем.