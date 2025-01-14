Минобороны РФ сообщило, что 146 украинских дронов сбиты за сутки вне зоны СВО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 146 украинских дронов вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По информации военного ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили "реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, 40 395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 526 танков и других боевых бронированных машин, 1 508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 569 орудий полевой артиллерии и минометов и 30 255 единиц специальной военной автомобильной техники.