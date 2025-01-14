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Минстрой изменил правила проектирования вузов

Ведомство вводит требования к коворкингам и фуд-кортам в новых зданиях

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минстрой пересмотрел правила проектирования высших учебных заведений для создания инновационной образовательной среды, они вступят в действие с 26 января 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях развития инфраструктуры для научных исследований, подготовки кадров и повышения качества образовательной среды Минстроем России утверждена новая редакция СП 278.1325800.2024 "Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования", - говорится в сообщении.

В правила включены положения, регламентирующие размещение зданий вузов в составе технопарков, и требования к новым типам помещений образовательных организаций: конференц-залам, коворкингам, зрительным залам и фуд-кортам.

Кроме того, учтены требования по максимальной вместимости компьютерных классов, содержатся методики расчета и обоснования состава аудиторного фонда на основании расчетного контингента. Также из нее исключены устаревшие требования, в том числе к типам предприятий общественного питания

Замминистра строительства Сергей Музыченко добавил, что правила пересмотрены для реализации задачи по строительству к 2030 году сети университетских кампусов мирового уровня общей площадью более 2,2 млн кв.м в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Минстрой Сергей Музыченко
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