Правительство выделит на оснащение "Квантум парка" в МГТУ имени Баумана 1,5 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделит на оснащение многофункционального научно-образовательного кластера "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана 1,5 млрд рублей, средства поступят в 2024 году, объявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

"Для оснащения этого кластера выделим более 1,5 млрд рублей. Средства поступят уже в текущем году и будут направлены на авансирование необходимого материально-технического обеспечения, включая оборудование монтажные и пусконаладочные работы, аттестацию чистых производственных помещений", - сказал премьер-министр.

Президент Владимир Путин в сентябре 2024 года открыл первый в России кампус мирового уровня в МГТУ имени Баумана. Его ядром стало здание "Квантум парка", в котором расположены междисциплинарные лаборатории квантовых, фотонных, флюидных технологий.