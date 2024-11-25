Поиск

Правительство выделит на оснащение "Квантум парка" в МГТУ имени Баумана 1,5 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделит на оснащение многофункционального научно-образовательного кластера "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана 1,5 млрд рублей, средства поступят в 2024 году, объявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

"Для оснащения этого кластера выделим более 1,5 млрд рублей. Средства поступят уже в текущем году и будут направлены на авансирование необходимого материально-технического обеспечения, включая оборудование монтажные и пусконаладочные работы, аттестацию чистых производственных помещений", - сказал премьер-министр.

Президент Владимир Путин в сентябре 2024 года открыл первый в России кампус мирового уровня в МГТУ имени Баумана. Его ядром стало здание "Квантум парка", в котором расположены междисциплинарные лаборатории квантовых, фотонных, флюидных технологий.

Михаил Мишустин Правительство Квантум парк Москва МГТУ Баумана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

В РФ введут временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря по 31 мая 2025 г.

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

Выборгский суд прекратил дело против экс-президента "Балтики" Шерстенникова

Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года

Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года

Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет снят досрочно

Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет снят досрочно
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });