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Эксперимент по маркировке стройматериалов в РФ хотят продлить до 31 августа 2025 г.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил продлить до 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке.

Соответствующий проект постановления правительства России размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

В настоящее время указанный эксперимент планируется к завершению 28 февраля 2025 года.

"Изменение срока окончания эксперимента позволит участникам рынка дополнительно проработать технические особенности нанесения средств идентификации на продукцию и работы в информационной системе маркировки", - пояснили в Минпромторге.

В министерстве также сообщили, что проходит регламентные процедуры проект постановления правительства РФ о введении обязательной маркировки средствами идентификации стройматериалов с 1 сентября 2025 года.

"Таким образом, продление эксперимента предоставит бизнес-сообществу дополнительное время для "бесшовного" введения обязательной маркировки в случае принятия правительством соответствующих решений", - отметили в Минпромторге.

Минпромторг РФ
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