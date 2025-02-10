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Обязательная маркировка стройматериалов в упаковке вводится с сентября 2025 года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило сроки начала маркировки новых видов продукции, включая стройматериалы, автомобильные жидкости, бакалейную продукцию и отдельные виды бытовой химии. Изменения внесены в распоряжение правительства от 28 апреля 2018 года № 792-р, определяющее виды товаров, подлежащие обязательной маркировке.

Утвержден запуск маркировки стройматериалов в потребительской упаковке с 1 сентября 2025 года. Обязательная маркировка будет распространяться на участников оборота портландцемента, сухих строительных смесей, гипса, извести, герметиков, монтажных пен, шпаклевки, мастики и других строительных материалов в потребительской упаковке.

Ранее в начале этого года Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке этих видов товаров до 31 августа 2025 года (ранее предполагалось завершить "пилот" 28 февраля). Также министерство публиковало проект решения о запуске маркировки с 1 сентября.

В отношении бакалейной продукции, автомобильных жидкостей и бытовой химии отдельное постановление правительства о сроках начала маркировки было принято еще в декабре 2024 года. Так, смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости начнут маркироваться на территории России с 1 сентября 2025 года.

Для бакалейной продукции размещение кодов системы "Честный знак" станет обязательным с 1 мая в отношении снеков, с 1 июля 2025 года - в отношении специй, приправ, уксусов и соусов.

Различные виды бытовой химии и косметической продукции планируется начать маркировать с 1 мая: сначала требование обязательной маркировки вступит в силу в отношении мыла, чистящих средств и т.д., с 1 июля распространится на средства для волос и бриться, с 1 октября - на косметические средства для макияжа и ухода за лицом, а также средства для гигиены полости рта.

Все участники оборота этих товаров должны будут зарегистрироваться в государственной информационной системе маркировки с 1 марта 2025 года.

Опубликованное в этот понедельник распоряжение правительства также утверждает запуск с 1 сентября 2025 года обязательной маркировки для молочных напитков с фруктовыми добавками (фруктовое молоко) и детских игрушек (самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок и ряда других товаров для детей до 14 лет, кроме трехколесных велосипедов и воздушных шаров).

Минпромторг Правительство
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