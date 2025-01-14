Замминистра энергетики РФ заявил об интересе к проектам в Ливии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин обсудил с послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви подготовку к возобновлению деятельности российско-ливийской межправкомиссии и отметил интерес РФ к проектам в сфере ТЭК, сообщило российское Минэнерго.

"Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Прорабатывается возможность проведения двусторонней встречи сопредседателей российско-ливийской МПК - министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра транспорта государства Ливия Мохаммеда аль-Шахуби", - говорится в сообщении.

Замминистра отметил, что российские организации сохраняют интерес к участию в энергетических проектах в Ливии. "Ливия является перспективным партнёром России среди стран Африки. Видим потенциал для развития двустороннего сотрудничества как по линии ТЭК, так и по другим направлениям", - отметили в российском энергетическом ведомстве.

Новость дополняется