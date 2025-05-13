Чрезвычайное положение объявлено в столице Ливии после гибели главы службы безопасности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи, объявило чрезвычайное положение в связи с ожесточенными столкновениями, вспыхнувшими в столице после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, сообщают местные СМИ.

Глава управления поддержания стабильности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли был убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи при невыясненных обстоятельствах.

Его смерть спровоцировала массовое насилие в нескольких районах Триполи: жители сообщали о продолжающейся перестрелке и взрывах.

Министерство внутренних дел призвало жителей оставаться дома, сославшись на "критическую" и быстро меняющуюся обстановку в области безопасности. В свою очередь министерство образования приостановило занятия по всему Триполи.

В связи с беспорядками международный аэропорт Митига объявил о полной приостановке авиасообщения. Прибывающие рейсы были перенаправлены в аэропорт Мисураты, расположенный к востоку от столицы.

Тем временем миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) призвала к срочной деэскалации ситуации.

В заявлении, опубликованном рано утром во вторник, UNSMIL сообщила, что "встревожена складывающейся ситуацией в области безопасности в Триполи, сопровождающейся интенсивными боями с применением тяжелого вооружения в густонаселенных гражданских районах".

Организация добавила, что "призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие", а также напомнила всем сторонам об их "обязательствах постоянно защищать гражданское население".