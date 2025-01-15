На Байкале матч со звездами хоккея перенесли на материк из-за ледовой обстановки

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Иркутской области перенесли хоккейный матч с участием звезд мирового спорта, традиционно проводившийся на льду озера Байкал, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Организовать игру на Байкале в поселке Большое Голоустное не представляется возможным из-за ледовой обстановки", - сказано в пресс-релизе.

Поэтому оргкомитет мероприятия, который возглавляет губернатор Игорь Кобзев, решил провести игру между командой звезд и сборной правительства Приангарья в стационарном спортивном объекте.

В 2025 году в матче также примут участие члены общероссийской организации "Офицеры России".

Мероприятие пройдет либо в ледовом дворце "Айсберг" в Иркутске, либо во дворце спорта "Ермак" в Ангарске. Точное место игры будет определено после обсуждения с участниками матча. Также позже станет известна дата его проведения - 28 февраля или 1 марта.

В рамках хоккейной встречи предусмотрена программа мероприятий, ее проект разработан с участием депутата Госдумы, председателя Всероссийского общества охраны природы, посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова. В частности, планируются встречи с молодежью, спортсменами, семьями участников СВО, посещение образовательных, культурных и спортивных объектов.

Все мероприятия по предложению Кобзева будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.