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Туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на Байкале из-за тонкого льда

Туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на Байкале из-за тонкого льда
Фото: Евгений Коноплев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на озере Байкал из-за неустановившегося к середине января прочного льда, они ждут замерзания озера в феврале, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ сообщил, что на Байкале пока нет прочного льда: ледовый покров у северных берегов неустойчивый, а в середине озера открытая вода. В южной части льда нет. Спасатели призвали пока не выходить и не выезжать на лед. СМИ из этого сообщения сделали вывод, что озеро может вообще не замерзнуть и это приведет к срыву высокого туристического сезона. Туроператоры считают, что паниковать преждевременно", - говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, эксперты рассчитывают, что в феврале лед будет.

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"Сколько лет работаю - ни разу не видела, чтобы Байкал не замерз. Впрочем, озеро очень большое, всегда можно найти замерзшие участки и показать знаменитый байкальский лед", - цитирует пресс-служба союза гендиректора улан-удинской компании "Сибирь-Тур" Дариму Тугутову.

Она пояснила, что Байкал - это своего рода термос: за летний сезон накапливает тепло, поэтому и замерзает долго.

"Прошедшим летом озеро хорошо прогрелось, а сейчас морозы не сильные. Но, как правило, к февралю лед встает. Он и сейчас есть местами: к примеру, в проливе Малое море люди уже катаются на коньках, ездят на хивусах, но машины на лед не пускают - слишком тонкий", - сообщила эксперт.

По ее словам, отмен туров из-за тонкого льда нет.

"У нас есть, чем заняться и без выхода на лед. Недаром же появился слоган - "Бурятия больше, чем Байкал". Экскурсионная программа очень насыщенная. Например, 1 марта начинается праздник Белого месяца Сагаалган, будем отмечать буддийский Новый год. В это время в Бурятию приезжает множество гостей, скучно не будет", - подчеркнула Тугутова.

Туроператоры на иркутской стороне Байкала также не опасаются срыва сезона. Как сообщила коммерческий директор иркутской компании Go Tours Ольга Губанова, в некоторых популярных у туристов местах лед уже достаточно прочный для прогулок.

В компании "Алеан" спрос на зимний Байкал вырос на 85% относительно аналогичного периода прошлого года, все распродано до конца февраля.

"Уже бывали годы, когда на Байкале после теплого января лед вставал в феврале. Есть шанс, что погодные условия изменятся, и на лед можно будет выходить позже - в феврале-марте. В противном случае программы туров будут меняться, партнеры предложат "летние маршруты" путешественникам", - уточнила коммерческий директор Оксана Булах.

По данным Росприроднадзора, ежегодно Байкал посещают около 1,5 млн туристов.

Байкал
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