Переговоры Путина с президентом ЦАР состоятся 16 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В четверг, 16 января, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - отмечается в сообщении.