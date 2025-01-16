Путин проведет переговоры с президентом ЦАР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран обсудят в том числе вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

"Это (визит Туадеры - ИФ) связано с тем, что мы развиваем с Центральноафриканской республикой отношения во всех возможных областях, включая весьма чувствительные области, связанные с обеспечением безопасности. И мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество. У нас много наработок и много перспективных планов - все они будут на повестке дня переговоров господина Туадеры с президентом Путиным", - сказал Песков.

По его словам, это первые международные переговоры Путина в начавшемся году.