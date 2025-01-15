Российские военные взяли под контроль село Украинка в ДНР

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешло село Украинка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ.

"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка ДНР.

На этом участке, по информации министерства обороны, украинская армия потеряла свыше 560 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, танковой бригады и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское", - говорится в сообщении.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки "Запад" составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ, по данным российских военных, на этом участке составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка ДНР", - сообщило министерство обороны.

По его данным, потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск. ВСУ потеряли здесь до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка Никольское и Ивановка Херсонской области. Здесь украинская армия потеряла до 95 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, сказали в военном ведомстве.