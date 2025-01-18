Группировка "Восток" сообщила о продвижении вглубь обороны ВСУ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, нанесены удары по подразделениям шести бригад вооруженных сил Украины, сообщил представитель группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных и десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах Константинополя, Нового Комара, Алексеевки, Времевки, Богатыря, Гуляйполя и Новосёловки. Сорваны действия инженерной группы", - сказал Гордеев.

По его данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" украинская армия потеряла до 190 военнослужащих, боевую машину пехоты и три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку "Краб", пять автомобилей, пункт боепитания и беспилотник самолетного типа.