Песков заявил о сдержанном оптимизме насчет финальной стадии переговоров по соглашению в Газе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве со сдержанным оптимизмом восприняли сообщения о том, что переговоры по мирному соглашению в Газе находятся в финальной стадии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом (...) Мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая сейчас происходит в Газе. Это катастрофа лишь имеет тенденцию к углублению, и поэтому прекращение огня и перемирие - это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и которые испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности и нуждаются в прекращении огня, в оказании всех видов возможной гуманитарной помощи", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в среду прокомментировал заявление МИД Катара, который накануне сообщил, что переговоры по Газе находятся в финальной стадии, обсуждения идут вокруг итоговых аспектов соглашения.