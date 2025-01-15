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СМИ сообщили о согласии ХАМАС на сделку по перемирию с Израилем

Возникшие в последний момент разногласия по сделке удалось решить, сообщает Associated Press

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Делегация ХАМАС передала посредникам свое согласие на сделку по перемирию с Израилем и освобождению заложников, сообщает в среду Al Jazeera.

"Делегация движения передала посредникам в Катаре и Египте согласие ХАМАС на предложенную сделку по перемирию и заложникам", - говорится в сообщении телеканала.

Вместе с тем, The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что израильская команда переговорщиков в Катаре в последнюю минуту получила от ХАМАС требования касательно Филадельфийского коридора, которые противоречат ранее обговоренным условиям.

По опубликованным ранее условиям сделки, Израиль должен сохранить контроль над Филадельфийским коридором на первом этапе соглашения.

Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что возникшие в последний момент разногласия по перемирию между Израилем и ХАМАС, связанные с Филадельфийским коридором, удалось решить при помощи посредников.

"Официальные лица из Катара и ХАМАС сообщили, что возникшее в последний момент в переговорах по перемирию между Израилем и ХАМАС разногласие устранено", - пишет издание.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретился с делегациями ХАМАС и Израиля, что и позволило решить проблему.

Агентство отмечает, что официально до сих пор не известно, было ли достигнуто окончательное соглашение.

В свою очередь, The Times of Israel сообщает, что заключение сделки подтвердили арабские, израильские и американские источники. О достижении соглашения должны будут официально сообщить в ближайшие часы.

Ранее источники Associated Press сообщали, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Источники отметили, что участники переговоров со стороны Израиля и ХАМАС передадут составленный в ночь на понедельник проект соглашения своим лидерам для рассмотрения и утверждения.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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