Аэропорт в Кемерове закроют в 2026 году на реконструкцию ВПП

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В аэропорту в Кемерове на 2026 год запланированы работы по реконструкции оставшихся 2,2 км взлетно-посадочной полосы (общая протяженность - 3,2 км), сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"Проектом предусмотрено закрытие полосы на два года. Работы планируется разделить на два этапа. Первый будет включать в себя подготовку документации и завоз сыпучих инертных материалов. Второй этап, который требует закрытия взлетно-посадочной полосы, будет проведен за один строительный сезон в 2026 году", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Илья Середюк уточнил, что первый этап работ будет выполняться без закрытия аэропорта и начнется в 2025 году.

"Мы не могли оставить северную агломерацию Кузбасса без воздушных ворот на такой долгий срок (на 2 года - ИФ). Обсудили, как можно оптимизировать строительные работы, чтобы сократить период закрытия аэропорта", - написал он в Telegram.

В середине декабря Министерство транспорта Кузбасса заявляло, что в период с 2025 по 2027 годы в связи с продолжением реконструкции ВПП аэропорта в Кемерове "потребуется временное закрытие аэропорта, (более четкие - ИФ) сроки которого будут определены позднее".

Проект строительства аэропорта в Шерегеше (инвестор - "Новапорт") планируется отправить на госэкспертизу в конце мая, заключение ожидается в третьем квартале 2025 года. Середюк уточняет, что речь идет, скорее, о начале октября. Ранее проект аэродромной инфраструктуры, ВПП и аэровокзала в Шерегеше планировалось направить на госэкспертизу в I квартале 2025 года.

Также на совещании обсудили подготовку смежных проектов по обеспечению газо-, водо- и электроснабжения, подъездной дороги к проектируемому на горнолыжном курорте аэропортовому комплексу. "Для эффективного решения вопросов и своевременного выполнения намеченных планов принято решение о проведении ежемесячных штабов по строительству аэропорта", - отмечает пресс-служба.

В январе 2024 года в аэропорту Кемерова была завершена реконструкция участка ВПП длиной 1,02 км. Помимо ремонта оставшихся отрезков ВПП, планировалась реконструкция коммуникаций и сетей (очистных сооружений, сетей связи, электросетей, водосточно-дренажной системы), строительство аварийно-спасательной станции, дороги, ограждений с техническими средствами охраны, реконструкция перрона, строительство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, метеооборудования, учебно-тренировочного полигона.

Реконструкция аэродрома в Кемерове включена в программу социально-экономического развития Кузбасса на 2025-2030 годы, общие расходы запланированы в сумме 22 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета планируется выделить 9,3 млрд рублей, дополнительно предполагается привлечь 12,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Строительство аэропорта в Шерегеше также включено в программу социально-экономического развития Кузбасса на 2025-2030 годы. Аэродромные сооружения будут частично профинансированы из бюджетных средств, аэровокзальный комплекс планируется построить полностью за счет привлечения внебюджетных инвестиций. Ранее сообщалось, что терминал будет построен на средства "Новапорта".