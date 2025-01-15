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Аэропорт в Кемерове закроют в 2026 году на реконструкцию ВПП

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В аэропорту в Кемерове на 2026 год запланированы работы по реконструкции оставшихся 2,2 км взлетно-посадочной полосы (общая протяженность - 3,2 км), сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"Проектом предусмотрено закрытие полосы на два года. Работы планируется разделить на два этапа. Первый будет включать в себя подготовку документации и завоз сыпучих инертных материалов. Второй этап, который требует закрытия взлетно-посадочной полосы, будет проведен за один строительный сезон в 2026 году", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Илья Середюк уточнил, что первый этап работ будет выполняться без закрытия аэропорта и начнется в 2025 году.

"Мы не могли оставить северную агломерацию Кузбасса без воздушных ворот на такой долгий срок (на 2 года - ИФ). Обсудили, как можно оптимизировать строительные работы, чтобы сократить период закрытия аэропорта", - написал он в Telegram.

В середине декабря Министерство транспорта Кузбасса заявляло, что в период с 2025 по 2027 годы в связи с продолжением реконструкции ВПП аэропорта в Кемерове "потребуется временное закрытие аэропорта, (более четкие - ИФ) сроки которого будут определены позднее".

Проект строительства аэропорта в Шерегеше (инвестор - "Новапорт") планируется отправить на госэкспертизу в конце мая, заключение ожидается в третьем квартале 2025 года. Середюк уточняет, что речь идет, скорее, о начале октября. Ранее проект аэродромной инфраструктуры, ВПП и аэровокзала в Шерегеше планировалось направить на госэкспертизу в I квартале 2025 года.

Также на совещании обсудили подготовку смежных проектов по обеспечению газо-, водо- и электроснабжения, подъездной дороги к проектируемому на горнолыжном курорте аэропортовому комплексу. "Для эффективного решения вопросов и своевременного выполнения намеченных планов принято решение о проведении ежемесячных штабов по строительству аэропорта", - отмечает пресс-служба.

В январе 2024 года в аэропорту Кемерова была завершена реконструкция участка ВПП длиной 1,02 км. Помимо ремонта оставшихся отрезков ВПП, планировалась реконструкция коммуникаций и сетей (очистных сооружений, сетей связи, электросетей, водосточно-дренажной системы), строительство аварийно-спасательной станции, дороги, ограждений с техническими средствами охраны, реконструкция перрона, строительство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, метеооборудования, учебно-тренировочного полигона.

Реконструкция аэродрома в Кемерове включена в программу социально-экономического развития Кузбасса на 2025-2030 годы, общие расходы запланированы в сумме 22 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета планируется выделить 9,3 млрд рублей, дополнительно предполагается привлечь 12,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Строительство аэропорта в Шерегеше также включено в программу социально-экономического развития Кузбасса на 2025-2030 годы. Аэродромные сооружения будут частично профинансированы из бюджетных средств, аэровокзальный комплекс планируется построить полностью за счет привлечения внебюджетных инвестиций. Ранее сообщалось, что терминал будет построен на средства "Новапорта".

Илья Середюк Кузбасс Новапорт Шерегеш Кемеровская область Кемерово
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