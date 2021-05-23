"Новапорт" открыл в аэропорту Кемерово терминал внутренних линий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU -Новый терминал внутренних линий открыли в аэропорту Кемерова (входит в холдинг "Новапорт"), передает корреспондент "Интерфакса", присутствующий на церемонии открытия.

"Общий объем инвестиций, который наша группа сделала (в проект - ИФ), - 5 млрд рублей", - сообщил на церемонии открытия владелец корпорации AEON (в нее входит "Новапорт") Роман Троценко.

Как отмечает пресс-служба правительства Кузбасса, четырехэтажный аэровокзал (три надземных этажа и один подземный) площадью 11,6 тыс. кв. метров с двумя телетрапами позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час и расширить сеть межрегиональных перевозок.

"Новый терминал отличает увеличенное количество линий досмотра пассажиров на входе, стоек регистрации пассажиров, линий предполетного досмотра. Также увеличена площадь общедоступной зоны для обеспечения свободного и более комфортного нахождения пассажиров. Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, оборудованное в терминале, создает эффект звездного неба", - отмечает пресс-служба.

Троценко уточнил, что с запуском нового терминала из Кемерова будут осуществляться рейсы по 22 направлениям. По его словам, "Новапорт" рассчитывает, что в 2028 году пассажиропоток авиаузла составит 1 млн пассажиров.

Троценко также добавил, что "Новапорт" за свой счет начал проектировать новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кемерово. "Мы договорились, что сделаем проект за свой счет, подарим его РФ. Мы ожидаем выйти на экспертизу в августе этого года, чтобы следующий год стал годом активного строительства", - сказал он.

Глава AEON пояснил, что группа также приступает к проектированию нового аэропорта близ горнолыжного курорта Шерегеш.

"Это будет новая точка: девять месяцев проектирования, 1,5 года строительства. Прежний аэропорт (в Таштаголе - ИФ) останется, будет работать", - отметил Троценко.

Контракт на строительство пассажирского терминала ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" был заключен с ООО "ЛимакМаращстрой" (Нижегородская область, входит в турецкую Limak Group). Цена контракта составила 2,8 млрд рублей. Сообщалось также, что пассажиропоток с вводом нового терминала планируется увеличить до 1 млн пассажиров (в 2019 году он составил 512,9 тыс. человек, в 2020 году - 297,8 тыс. человек).

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, пассажиропоток аэропорта Кемерово в I квартале 2021 года вырос на 19% и составил 122,608 тыс. человек.

Пресс-служба отмечает, что в аэропорту имени Алексея Леонова установлен макет космического корабля "Восход-2", на котором летчик-космонавт впервые в истории человечества вышел в открытый космос. "В аэропорту будет работать интерактивная выставка, на которой, в том числе, будут представлены его (Леонова - ИФ) картины", - говорится в сообщении.

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.