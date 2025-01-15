Отдельные категории граждан РФ получат единовременную выплату в связи с 80-й годовщиной Победы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Единовременная выплата некоторым категориям граждан РФ в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне будет произведена в апреле-мае 2025 года.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, выплату получат граждане РФ, проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Согласно документу, эта выплата составит 80 тыс. рублей для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, созданных в период Второй Мировой войны, для вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также для вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", и бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей эта выплата составит 55 тыс. рублей.

"Все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно, без истребования документов в апреле-мае 2025 года, перед празднованием Дня Победы. Подавать заявление для получения выплаты не потребуется", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитирует телеграм-канал Минтруда в среду.

О подписании указа президент РФ объявил ранее в среду в ходе заседания оргкомитета "Победа".