Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания оргкомитета "Победа"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ" определить объем и источники финансирования строительства центра хранения визуального контента на территории Госфильмофонда.

Это одно из перечня поручений, утвержденных после 47-го заседания Российского оргкомитета "Победа", состоявшегося 15 января.

Доклад о разработке проектно-сметной документации по мероприятиям по строительству центра должен быть представлен до 30 июня 2025 года.

Кроме того, федеральному правительству вместе с правительством Ленинградской области, "Российским военно-историческим обществом" и "Национальным центром исторической памяти при президенте РФ" поручено рассмотреть вопрос о создании музейного комплекса на базе материалов научно-просветительского проекта "Без срока давности", определив объем и источники финансирования соответствующих мероприятий.

До 31 июля должен быть представлен доклад по вопросу создания народного цифрового архива историй участников специальной военной операции. Данное поручение адресовано правительству совместно с "Национальным центром исторической памяти при президенте РФ", фонду "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов специальной военной операции.