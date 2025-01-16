Миноритариям СМЗ, чьи акции истребуются в пользу РФ, предложили 9600 рублей за бумагу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представитель Генпрокуратуры на судебном заседании об истребовании в пользу государства акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) заявил, что госкорпорация "Росатом" готова выплатить 405 млн рублей добросовестным миноритариям.

"Размер выплат определен в размере 9600 рублей (за акцию - ИФ), это является средневзвешенной ценой акции (...). 405 млн - бюджет, выделенный "Росатомом" на решение данного вопроса", - заявил он.

Он представил суду проект трехстороннего соглашения, сторонами по которому являются Генпрокуратура, "Росатом" и непосредственно миноритарии. При этом апеллянтам, в частности, предлагается отозвать апелляционные жалобы из суда.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что ряд представителей миноритариев препятствуют заключению этого соглашения.

Некоторые представители миноритариев высказали мнение, что на данный момент не готовы заключать такое соглашение и опасаются рисков утраты права на обжалование решения суда, в случае отзыва апелляционных жалоб.

Представитель миноритарного акционера Александра Чуба уточнил у представителя прокуратуры вопрос о порядке выплат дивидендов.

"На выплату дивидендов миноритарные акционеры претендовать не могут", - ответил представитель Генпрокуратуры.

На предыдущем судебном заседании представитель Генпрокуратуры заявлял, что "политическое решение" о денежных выплатах миноритариям принято, но пока не оформлено.

2 декабря представители прокуратуры Пермского края в суде по этому же спору заявили, что добросовестные приобретатели акций имеют право на возмещение: решение об этом принято, но пока не оформлено. По их словам, купившие акции на организованных торгах могут рассчитывать на возмещение по средневзвешенной стоимости. Порядок возмещения в отношении тех, кто стал акционером при первичном приобретении (в рамках приватизации), будет рассматриваться отдельно.

"Политическое решение" государством в лице "Росатома" (управляет СМЗ) уже принято, но пока не оформлено документально, подтвердил прокурор.

На вопрос суда о том, когда это решение будет оформлено, он тогда ответить затруднился. Из выступления не следовало, идет ли речь о гражданах и компаниях или только о гражданах.

Суд в 2022 году изъял по иску Генпрокуратуры 89,4% СМЗ у мажоритарных акционеров. В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке. Также это решение обжаловали третьи лица - "Мосбиржа" и Банк России.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выражала серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Изначально апелляционные жалобы направили 40 физических лиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являлись 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - "Московская биржа" и Центробанк.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тысячи акций, что составляет около четверти от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

В предыдущих судебных процессах доводы апеллянтов в основном сводились к невозможности истребования акций в пользу государства в связи с тем, что активы приобретались на организованных торгах на бирже, акционеры являются добросовестными приобретателями, а срок исковой давности для заявления таких исковых требований пропущен прокуратурой.

"Мосбиржа", выступающая в этом деле как третье лицо и обжалующее решение суда первой инстанции, также поддержала доводы других апеллянтов. Представитель биржи отмечал, что добросовестность, в частности, предполагается, когда акционеры приобретают ценные бумаги на организованных торгах на бирже.

Он также сослался на решение суда, по которому в 2022 году были истребованы крупные пакеты акций у четырех мажоритариев СМЗ. В нем, в том числе, говорится, что истребование этих пакетов уже обеспечивает защиту публично-правовых интересов государства.

В поддержку позиции "Мосбиржи" представители Центробанка также выступили за отмену решения суда первой инстанции, аргументируя это тем, что истребование в пользу государства оспариваемых 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства - это малая часть от всего уставного капитала.

Прокуратура на прошлом судебном заседании отмечала, что приватизация предприятия в 90-е годы прошла незаконно, а срок исковой давности, по мнению представителей, нужно исчислять "с даты подачи искового заявления".

"Если незаконность приватизации имела место по отношению ко всему предприятию, значит, все владельцы приобрели акции незаконно", - заявлял представитель прокуратуры.

В связи с этим прокуратура настаивала на законности принятого судом первой инстанции решения и просила апелляционный суд оставить его в силе.