"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Как рассказали в суде прокуроры, такое решение принято, но еще юридически не оформлено

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Представители прокуратуры Пермского края на заседании по делу об истребовании в пользу государства акций у миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) заявили, что добросовестные приобретатели акций имеют право на возмещение: решение об этом принято, но пока не оформлено, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Представитель прокуратуры отметил, что купившие акции на организованных торгах могут рассчитывать на возмещение по средневзвешенной стоимости. Порядок возмещения в отношении тех, кто стал акционером при первичном приобретении (в рамках приватизации), будет рассматриваться отдельно.

"Политическое решение" государством в лице "Росатома" (управляет СМЗ) уже принято, но пока не оформлено документально, подтвердил прокурор.

На вопрос суда о том, когда это решение будет оформлено, представитель прокуратуры ответить затруднился. Из выступления не следовало, идет ли речь о гражданах и компаниях или только о гражданах.

Суд в 2022 году изъял по иску Генпрокуратуры 89,4% СМЗ у мажоритарных акционеров. В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке. Также это решение обжаловали третьи лица - "Мосбиржа" и Банк России.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.