Канадская НПО, сотрудничающая с Пентагоном, признана нежелательной в РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность канадской НПО OpenText Corporation, сотрудничающей с Пентагоном.

"Неправительственная организация OpenText Corporation, основанная в 1991 году в городе Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России", - заявили в прокуратуре в четверг.

По данным ведомства, организация является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей.

"Подразделение этой организации - Micro Focus International, расположенное в Великобритании, предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре", - сказали в Генпрокуратуре.