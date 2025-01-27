Французский Независимый институт философии признан нежелательным в России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала нежелательной для России деятельность французского Независимого института философии (Independent Institute of Philosophy, Institut de philosophie indеpendаnt), сообщает надзорное ведомство.

Своими задачами созданный в 2023 году "Институт называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, якобы вынужденным эмигрировать, поддержку голосов свободной критической мысли на русском и т.п", сказано в сообщении.

"Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции", отметили прокуроры.

По данным Генпрокуратуры, Институт организует и проводит конференции, "на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами".