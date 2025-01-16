Российским туристам стало легче оформить шенгенскую визу после новогодних каникул

Сейчас проще всего оформить шенген в консульстве Греции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - После новогодних каникул стало легче записаться на подачу документов на шенгенскую визу, сроки оформления занимают меньше времени, и спрос на туры в Европу оживился, сообщает Российский союз туриндустрии.

Как рассказала начальник отдела продаж туроператора "Содис" Ирина Мануильская, проще всего сейчас оформить шенген в консульстве Греции и визу на Кипр.

"Летом греки ставили визы за неделю, но под даты поездки. По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором. Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы. Надеемся, что в этом году все будет организовано лучше", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что Франция сейчас выдает самые длинные визы. Туристы, у которых уже есть в паспорте пятилетний шенген, иногда могут получить годовые визы и даже трехлетние.

Как рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, спрос на туры в Европу в январе подрос по сравнению с декабрем, когда актуальны были только направления, не требующие долгосрочного оформления виз.

"Спрос на Европу оживился, визы делают за 20-25 дней, иногда до 1-2 месяцев в зависимости от направления. Поэтому советуем тем, кто планирует выезд на майские праздники и другие весенние даты, уже сейчас заняться оформлением виз и покупкой билетов на стыковочные рейсы. Мы практически ежедневно подаем документы туристов на визы в Италию, запись есть на ближайшие дни января и февраль, оформление с момента сдачи дактилоскопии составляет 40-45 дней. Запись на оформление шенгенских виз в Испанию доступна на два месяца вперед, во Францию есть окошки на март, а по Великобритании документы подаются почти ежедневно, запись возможна до конца зимы", - рассказала она.

Директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева добавила, что Швейцария ставит визы быстрее всех - можно получить готовые документы за 10-14 дней, правда, только под даты поездки.

Как отметили в РСТ, объем продаж туров в европейские страны в прошлом году у ряда туроператоров превысил показатели 2023 года, однако к доковидным цифрам не вернулся. Наибольшим спросом у российских туристов пользуются путешествия во Францию, в Грецию, Италию, Швейцарию, Испанию, Великобританию и на Кипр.