Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Это лучше делать не позднее, чем за полтора месяца до поездки, а в феврале еще не начинается ажиотаж

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Процесс выдачи шенгенских виз стабилизировался, однако туроператоры рекомендуют уже сейчас озаботиться визовым вопросом тем, кто планирует поездку в Европу весной или летом, сообщает Российский союз туриндустрии.

Как рассказал генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин, Европа постепенно возвращается в лидеры продаж, и связано это с тем, что туристам стало проще получать шенгенские визы.

"Итальянские визы сейчас выдают очень хорошо - уже на потоке. То же самое можно сказать про греческие, легче стало с визами Франции и Испании. Можем гарантировать выдачу виз в Италию и Грецию за 2-3 недели. Да и в целом оформление виз - это уже не проблема, а скорее новая реальность: быстрого возвращения к ситуации до 2020 года ожидать не стоит. Люди уже спокойно принимают факт, что получить визу за день, как бывало раньше, невозможно", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что с 2022 года Россия работает с шенгенскими странами по обычному режиму, то есть визовое разрешение не может быть выдано меньше, чем за 7 дней - это примерный срок проверки документов в Брюсселе.

"Для любой страны шенгенского соглашения действуют единые правила. К этим семи дням добавляется еще несколько дней в консульстве. Сейчас низкий сезон, но ближе к лету срок будет чуть увеличен. Но очень важно понимать, что за последний год с визами все стало значительно проще", - подчеркнул эксперт.

Иткин заметил, что пакет документов для шенгенских виз тоже не избыточен, в нем нет сложных для оформления требований. Сложнее оформлять визы в Великобританию или США.

В компании BSI Group подтвердили растущий спрос на страны Европы. Как отметила директор департамента продвижения и рекламы Иветта Вердиян, сейчас, несмотря на то, что еще февраль, больше поступает запросов на весну-лето.

"Уже сейчас ясно, что этот год сулит приличный рост по сравнению с 2024-м. В лидерах продаж у нас Италия, Франция, Испания. Даже по Великобритании заявки пошли активнее - спрос на обучение за рубежом возрождается весьма неплохими темпами", - сказала она.

По ее словам, шенгенскую визу сейчас следует оформлять не позднее, чем за 1,5 месяца до поездки.

"В феврале сроки оформления визы максимально благоприятные, так как еще не начался ажиотаж, связанный с майскими праздниками и летними каникулами. Дальше сроки ожидания вновь будут увеличены, то есть приближены к официально объявленным визовыми центрами. Меньше станет и свободных окон для записи", - подчеркнула она.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, в результате чего более чем вдвое вырос консульский сбор, значительно увеличились сроки рассмотрения документов, визы зачастую выдают только на даты поездки или всего на пару месяцев.